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  4. 10 Aralık 2018 16:01

Korkunç olay ! ''Karnımda yılan dolaşıyor'' dedi ve...

Kocaeli'nde psikolojik sorunları olan ve ilaçlarını kullanmadığı iddia edilen bir genç, "karnımda yılan dolaşıyor" diyerek bıçağı karnına sapladı.

Korkunç olay ! ''Karnımda yılan dolaşıyor'' dedi ve...
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ve ilacını kullanmadığı iddia edilen Şükrü K. (22), ailesine "Karnımda yılan dolaşıyor" deyince hastaneye götürüldü. Hastanedeki kontrolün ardından ailesiyle eve gelen Şükrü K., burada eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Annesi ve ablası gencin elinden bıçağı almaya çalışırken ellerinde kesikler oluştu. Bu sırada bıçağı karnına saplayan Şükrü K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve ilaçlarını kullanmayan Şükrü K., evde annesi Naciye K.’ye, "Karnımda yılan dolaşıyor" dedi. Bunun üzerine hastaneye götürülen Şükrü K., kontrolden geçirildikten sonra ailesiyle evine döndü. 

Evde Şükrü K., ailesinden kasatura türü bıçağı kendisine vermelerini istedi. Gencin ablası bıçağı vermek istemezken, annesi, Şükrü K.’nin bağırıp çağırması üzerine kızından bıçağı vermesini istedi. Şükrü K. aldığı bıçağı boğazına dayayıp annesine, ”Hakkını helal et” dedi. Bu sırada annesi ve ablası Şükrü K.’den bıçağı almak için müdahale etti. Şükrü K. direnirken, anne Naciye K.’nin elinde ve çenesinde, kızının ise elinde kesikler oluştu. Şükrü K., anne ve ablasının engel olma çabalarına rağmen bıçağı karnına saplayarak ağır yaralandı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şükrü K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Anne ve kızının ellerinde oluşan kesiklere müdahale edildi.

Şükrü K.’nin intiharı aileyi üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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