Korkunç olay! Köpeğin peşinden giden çocuğa otomobil çarptı

Alınan bilgiye göre, dün 16.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde yol kenarındaki çim alanda oyun oynayan Kerim Doğan bir köpeğin arkasından koşarken yola çıktı.

Otoyolda seyir halindeki bir otomobil, Kerim Doğan’a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aracın sürücüsü 35 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kazada yaralanan 8 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kerim’in babası Asım Doğan ise, "köpeğin peşine takılınca araba vuruyor. Durumu tehlikeli. Yoğun bakımda. Hayvan sevgisi vardı. Kapının önünde de bakıyordu" dedi.

"DURUMU TEHLİKELİ"

Abdullah Kerim’in babası Asım Doğan ise, "Arkadaşları haber verdi. Köprünün oradan geçerken, bir köpeğe takılıyorlar. Karşıya geçerken köpeği kaçıyor. O da köpeğin peşine takılınca araba vuruyor. Durumu tehlikeli. Yoğun bakımda. Hayvan sevgisi vardı. Kapının önünde de bakıyordu" dedi.