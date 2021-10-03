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Korkunç olay: Önce bıçakladılar sonra da kafasına taşla vurdular

Korkunç olay: Önce bıçakladılar sonra da kafasına taşla vurdular

Gaziantep'te 39 yaşındaki bir kişi, husumetli olduğu şahıslar tarafından bacaklarından bıçaklanıp kafasına kaldırım taşlı ile vurularak öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 kişilik grup daha önce aralarında husumet bulunan 39 yaşındaki Ahmet B.'u evine girmek üzereyken durdurdu. B.'la tartışan şahıslar, talihsiz adamı iki bacağından bıçakladı. Öfkesi bir türlü dinmeyen şüpheliler, şahsın kafasına da kaldırım taşıyla vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet B., kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ahmet B.'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların sorguları sürüyor.

Etiketler cinayet bıçak taş
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