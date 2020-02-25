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  4. 25 Şubat 2020 14:24

Korkunç olay ! Pompalı tüfekle kalbinden vuruldu

Gaziantep’te, kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle kalbinden vurulan Yunus Emre Berk, yaşamını yitirdi.

Korkunç olay ! Pompalı tüfekle kalbinden vuruldu
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Gaziantep'teki olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Emre Berk, sokakta yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Berk, pompalı tüfekle kalbinden vurularak öldürüldü. Şüpheli kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yunus Emre Berk’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yunus Emre Berk’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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