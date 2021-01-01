Korkunç olay! Yeni yılın ilk dakikalarında ağabeyini öldürdü

Alınan bilgiye göre olay, yılbaşının ilk dakikalarında saat 00.05 sıralarında Pendik, Çamçeşme Mahallesi, Fisun Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı evde yaşadıkları iddia edilen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. M.E. evde bulunan tabancayla ateş ederek ağabeyi M.E’yi öldürdü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ağabey M.E’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri baba A.E (65) ile M.E’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde A.E. serbest bırakılırken M.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.