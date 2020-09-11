Korkunç sır 7 yıl sonra ortaya çıktı

Olay, 24 Aralık 2013’te Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi.

Eşinden boşanan Zeynep Söğüt ile Savaş Sanatman birlikte yaşamaya başladı. Taksicilik yapan Sanatman tarafından başka erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı öne sürülen Söğüt, birlikte olduğu kişilerden birinden hamile kalınca durumu Sanatman’a söyledi. İkili arasında tartışma çıktı.

EVE GELEN MİSAFİR ÖLDÜRDÜ

Bu sırada Sanatman’ın akrabası Ersin Yalçınkaya, eve misafir olarak geldi. Ekmek almak için markete giden Sanatman eve döndüğünde Yalçınkaya’yı kanlar içinde görünce ne olduğunu sordu. Yalçınkaya, “Zeynep’i öldürdüm. Bu iş duyulursa seni de öldürürüm, bana yardım et” dedi. Bunun üzerine Sanatman ve Yalçınkaya, akrabaları Nazlı Tuğulucan’ın yanına gitti. Yalçınkaya’nın öldürmekle korkuttuğu Tuğulucan’ın aracıyla eve gelmesini, cesedi taşımaya yardım etmesini istediği öne sürüldü.

CANLI YAYINA BAĞLANDILAR

Birlikte eve gidip, Söğüt’ün cesedini valize koyup Sanatman’a ait taksinin bagajına yerleştirdiler. Pozantı ilçesi Bürücek Mahallesi’ne giden Ersin Yalçınkaya, Zeynep’in cesedinin bulunduğu valizi dereye attı. Ardından kayıp başvurusunda bulundular.

Zeynep Söğüt’ün annesi Arbiye Ballı, kızından yıllardır haber alamadığı için 2019’da televizyona çıkınca şüpheliler canlı yayına bağlanıp, kendilerinin de haberlerinin olmadığını söyledi.

“YASTIKLA BOĞDUM”

Zeynep Söğüt’ün dosyası, cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek 7 yıl sonra yeniden açıldı. Cinayet büro ekiplerinin sorguya aldığı Savaş Sanatman olayı itiraf etti. Ersin Yalçınkaya da sorgusunda, “Bana boşandığım eşim hakkında bir şeyler söyledi. Ben de dedikodu yapmaması gerektiğini söyledim. Küfretti, yastıkla boğdum” dedi. Nazlı Tuğulucan ise cinayeti itiraf etmek isteğini, ancak Yalçınkaya’nın tehditlerinden korktuğunu öne sürdü.

Emniyette sorguları tamamlanan Sanatman, Tuğulucan ve Yalçınkaya, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“EVLADIMDAN BETER OLSUNLAR”

Kızı Zeynep Söğüt’ün cesedinin bulunduğu ve zanlıların tutuklandığı haberini alan anne Arbiye Ballı, “Bu haberi beklemiyordum. Caniler öldürmüş kuzumu, sonra da susmuş. Evladımdan beter olsunlar” dedi.