Korkunç yangın! Çocuklarını kurtarmak için eve girdi

İlçeye bağlı Limonluk Mahallesi Denizay Sitesi'nin 4'üncü katında bulunan Zeynel Küçükarslan'a ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, binada duman nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi yangın merdiveni ile kurtardı.

İŞTEN KOŞUP GELDİ, İTFAİYE EKİPLERİYLE YUKARI ÇIKTI

Yangını öğrenince işini bırakıp, evine gelen Zeynel Küçükarslan, çocuklarının evde mahsur kaldığını düşünerek içeri girmek istedi. İtfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak eve götürülen Küçükarslan, çocuklarının içerde olmadığını öğrenince yangın merdiveniyle tekrar indirildi. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, dairede hasar oluştu.



Yangının çıktığı siteyi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek, ekiplere gerekli talimatları veren Başkan Özyiğit, yangından etkilenen vatandaşların evlerinde oluşan hasarların giderilmesi için gerekli çalışmaları yürüteceklerini söyledi.