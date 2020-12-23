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  4. 23 Aralık 2020 22:58

Korkunç yangın! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyündeki konteyner evinde çıkan yangın sonucunda yaşlı kadın feci şekilde can verdi.

Korkunç yangın! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
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Edinilen bilgilere göre, bir süredir konteyner evde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Emine Dudu Mutlu’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylülerin ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evin içerisinde bulunan Mutlu, yanarak can verdi.

Mutlu’nun cesedi, Ayvacık Belediyesi cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekiplerinin çıkan yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

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