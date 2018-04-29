Korkutan deprem uyarısı: ''2019'da büyük bir deprem olacak''

Yurt genelinde son 1 ayda Denizli'den Adıyaman'a 10'u aşkın ilde deprem oldu. "Adıyaman Samsat depremi, Doğu Anadolu'nun sinyaliydi" diyen deprem uzmanları, "Bu yıl içinde, en geç 2019'da Türkiye büyük depremi yaşayacak." uyarısında bulundu. Beklenen büyük depremin gecikmesi nedeniyle fayların gerildiğini ve alarm verdiğini ifade eden deprem uzmanları, "En riskli yerler İstanbul ve Bingöl'ün Yedisu İlçesi. Adıyaman Samsat depremi, Doğu Anadolu'nun sinyaliydi" dedi.



Türkiye son 1 ayda Van, Erzurum, Manisa, Bingöl, Denizli, Gümüşhane, 39 kişinin hafif yaralandığı 5.1 büyüklüğündeki Adıyaman Samsat depremi ve Aydın ile Antalya'da 3.6 ve 3.2 büyüklüğündeki depremleri yaşadı. Gazete Habertürk'ten Nagehan Alan Yiğit'in haberine göre uzmanlar, peş peşe gelen depremlerin bir sinyal niteliğinde olduğunu, büyük depremin gecikmesi nedeniyle artık gerilen fay hatlarında kırılmalar yaşandığını söyledi. Yerbilimci ve deprem uzmanlarına göre büyük deprem artık kapıda. Bu yıl içinde, en geç 2019'da Türkiye büyük depremi yaşayacak.

"DEPREM 'GELİYORUM" DİYE BAĞIRIYOR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2011'deki Van depreminden beri Türkiye'de büyük bir deprem yaşanmadığını, oysa Türkiye'nin 5 yılda bir yıkıcı büyüklükte bir deprem gördüğünü belirterek son depremlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Şu anda 7 yıl geçti. Yani Türkiye'nin büyük depremi gecikti. Çünkü güney, kuzey ve doğudan büyük gerilmeler altındayız. Bu büyük depremin yüzde 52'si Kuzey Anadolu kırığı boyunca, yüzde 33'ü Batı Anadolu'da, yüzde 13'ü de Doğu Anadolu fayı boyunca etkisini gösterecek. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Adıyaman depremi, Doğu Anadolu'nun sinyaliydi."

"BİRİKEN GERGİNLİK BİR ANDA PATLAYACAK"

Prof. Dr. Ercan, 5.5 büyüklüğündeki depremlerin artık Türkiye'de yıkım oluşturmadığını, yıkıcılık değerinin 6.2 olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Türkiye işte bu büyüklük ve üstündeki depreme gebedir. Biriken gerginlik bir anda patlayacak. Bu yıl içinde bu büyük depremi bekliyoruz, en geç 2019'da olacak. Türkiye çok gergin, uyarı veriyor. Kaldı ki deprem düzenlidir, düzensiz değil. İnsan bağırmadan yumruklaşmıyor, yer de gerginliğini depremciklerle gösteriyor. Her an büyük bir deprem olabilir. Yıllardır 'Yık yap' değil, yapısal değil, kentsel dönüşüm için uyarıyoruz. Ama ona rağmen bağıra bağıra gelen bu depreme karşı Türkiye hâlâ hazırlıklı değil."

"ANADOLU FAYI PUSUDA BEKLİYOR"

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz ise depreme meyilli bir coğrafyada olduğumuzu hatırlatarak son günlerdekilere benzer, hatta daha yüksek büyüklüklerde depremler beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin yüzde 96'sının deprem riski altında olduğunu ifade eden Prof. Tüysüz, "1600 kilometrelik Kuzey Anadolu fayı, 650 kilometrelik Doğu Anadolu fayı pusuda. Ege Bölgesi olduğu gibi fay. Genel anlamda Türkiye deprem tehdidi altında ama bizim şimdi en riskli gördüğümüz iki yer var; İstanbul ve Bingöl'ün Yedisu İlçesi. Uzun bir süredir buradaki faylar suskun. Doğu Anadolu fayı 150 yıldır suskun. O nedenle mutlaka büyük bir deprem bekliyoruz. Göstermelik tatbikatları aşalım artık. Kişi olarak da toplum olarak da hazır değiliz bu depremlere" diye konuştu.

