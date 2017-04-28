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  1. 28 Nisan 2017 12:04

Korkutan kombi uyarısı

Uzmanlar kombi konusunda uyardı: Ankara'da ölümlü kazalara sebebiyet verecek 500 bin kombi var

Korkutan kombi uyarısı
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TERMOSAN Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İnan, doğalgazın Türkiye'ye geldiği yıllarda takılan ilk kombilerin teknolojik açıdan çok geri kaldığını ve can güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Isıtma ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren TERMOSAN  Mühendislik'in Yönetim Kurulu Başkanı Suat İnan, tüm binalarda ısı yalıtımının  yapılmasıyla Türkiye'nin enerji tüketiminde 10-12 milyar dolarlık tasarruf  sağlanabileceğini belirtti.

 İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısı yalıtımı sayesinde  mekanların daha az enerji tüketilerek ısıtılabildiğini ifade etti.

Yalıtımın sadece ısınma için değil, soğutma amacıyla da yapıldığına  işaret eden İnan, "Çıplak binalardan kaynaklanan yıllık enerji kaybımız 10-12  milyar dolar. Dolayısıyla tüm binalarda ısı yalıtımının yapılmasıyla Türkiye'nin  enerji faturasında 10 ila 12 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilecek. Türkiye'de  12 milyar dolarla çözemeyecek problemimiz yok." diye konuştu. İnan, yalıtım sayesinde enerji ithalatının da yüzde 20 azalabileceğini  bildirdi.

DEĞİŞTİRMEZSE EVİN GAZI  MÜHÜRLENİYOR

Kombilere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İnan, doğalgazın  Türkiye'ye geldiği yıllarda takılan ilk kombilerin teknolojik açıdan çok geri  kaldığını ve can güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Zaman zaman basına kombi kaynaklı zehirlenmelere ilişkin haberlerin  yansıdığına işaret eden İnan, "Ankara'da ölümlü kazalara sebebiyet verecek 500  bin kombi var. Bu kombilerin değişimi geçen sene başladı. Artık keyfiyete  bırakılmıyor." dedi.

İnan, özellikle bacaları ve kombisi standartlara uygun olmayan evlerin  riskle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Bunların kayıtları var. Ekipler  gidip 3 haftaya kadar süre veriyor, gerekli işlemler yapılmamışsa evin gazı  mühürleniyor." ifadesini kullandı.

AA

kombi , termosan