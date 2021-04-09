Korona testi pozitif çıkan kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

Samsun'da karantinada olması gereken bir kişi, cezaevi sırasında HES kodu sorgulamasında yakalanarak yurda yerleştirildi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi girişinde HES uygulaması yaptıkları sıra cezaevine ziyarete gelen Y.G.E isimli sahsın corona virüs testinin pozitif olduğunu ve karantina ihlali yaptığını tespit etti.

Y.G.E.'ye 3 bin 469 lira ceza uygulanıp ayrıca hakkında adli işlem başlatılırken, filyasyon ekibine teslim edilerek ambulansla Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.