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Korona testi pozitif çıkan kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

Samsun'da karantinada olması gereken bir kişi, cezaevi sırasında HES kodu sorgulamasında yakalanarak yurda yerleştirildi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi girişinde HES uygulaması yaptıkları sıra cezaevine ziyarete gelen Y.G.E isimli sahsın corona virüs testinin pozitif olduğunu ve karantina ihlali yaptığını tespit etti.

Y.G.E.'ye 3 bin 469 lira ceza uygulanıp ayrıca hakkında adli işlem başlatılırken, filyasyon ekibine teslim edilerek ambulansla Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Etiketler hes kodu HES cezaevi sorgu
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