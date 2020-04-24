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  4. 24 Nisan 2020 15:20

Koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastanede intihar etti!

Manisa’nın Salihli ilçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayarak yaşamına son verdi. Yaşlı adamın test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

Koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastanede intihar etti!
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Manisa’nın Salihli İlçesinde özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören 1953 doğumlu R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan günü Salihli Devlet Hastanesinde Covid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı. Yaşlı adam bu sabah saat 08.55 sıralarında hastanenin 3. katındaki odasının penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaşlı adamın yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi intihar etti !Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi intihar etti !

 

İHA

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