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  4. 11 Eylül 2020 18:58

Koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs dışarıda yakalandı

Nevşehir'de, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal eden 64 yaşındaki Adem Bıkmazer, polis tarafından yakalanarak evine gönderildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs dışarıda yakalandı
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Nevşehir'de ayakkabı boyacısı Adem Bıkmazer, 1 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bıkmazer'in koronavirüs testi pozitif çıktı ve daha sonra gerekli ilaçlar verilerek karantina için evine gönderildi.

Bir süre sonra evde sıkıldığını söyleyen Bıkmazer, Bektik Mahallesi'ndeki evinden çıkıp, cuma namazı kıldıktan sonra halk otobüsüyle şehir merkezine geldi.

Bıkmazer'in koronavirüs karantinasına uymadığını gören arkadaşları da durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Bıkmazer'i çarşıda kaldırımda otururken buldu. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Bıkmazer, kontrollerin ardından yeniden evine götürüldü.

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koronavirüs , kural , korona
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