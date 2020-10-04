Koronavirüse yakalanan Trump'tan videolu mesaj: Geri dönmem gerekiyor

Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine önceki gün hastaneye sevk edilen ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı yeni videoda 'daha iyi hissettiğini, gelecek birkaç günün gerçek test olacağını' dile getirdi.

Trump'ın videodaki açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok daha iyi hissediyorum. Beni bir an önce geri getirebilmek için çok çalışıyoruz. Geri dönmem gerekiyor. Çünkü Amerika'yı 'yeniden harika' yapmamız gerekiyor hala. Bu konuda çok iyi iş çıkarıyoruz. Fakat hala atılması gereken adımlar var. Bu işi bitirmek zorundayız.

Yakın zamanda geri döneceğimi düşünüyorum. Seçim kampanyasını tıpkı başladığımız şekilde olduğu gibi bitirmek zorundayım. Elde ettiğimiz bazı sayılar var, bunlarla gurur duyuyoruz. Fakat bu, başa gelen bir olay, ki dünyada milyonlarca kişinin başına geldi. Ben onlar için mücadele ediyorum.

"TÜM DÜNYADAKİLER İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Yalnızca ABD’de değil, tüm dünyadakiler için mücadele ediyorum. Koronavirüs, ya da adına ne derseniz, bunu yeneceğiz. Birçok şey yaşandı.

Şu anda aldığım tedaviye bakacak olursanız, daha nicesi gelecek. Bu terapötikler bir mucize. Bazıları bunu söylediğim için beni eleştirdi. Ancak mucize gibi görünen, Tanrı'dan gelen şeyler var.

Daha iyi hissetmeye başladığımı söylemek istiyorum. Önümüzdeki birkaç günün protokolünü bilmiyoruz ancak zannediyorum gerçek test bu günler olacak. Önümüzdeki bir-iki gün içerisinde neler olacağını göreceğiz.