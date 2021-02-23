Koruma kararına rağmen eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Manisa'da bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü.

33 yaşındaki Semiha P. çalıştığı fabrikaya gitmek için durakta servis beklemeye başladı. Bu sırada durağa yaklaşan bir otomobilden tüfekle ateş edildi.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis şüphelinin olay sonrası kaçtığı otomobili takibe aldı. Saldırganın Semiha P.'nin eski erkek arkadaşı Yalçın K. olduğu belirlendi.

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Aracı Gölmarmara yolu üzerinde park halinde bulan ekipler, saldırıda kullanılan tüfeği ele geçirdi. 43 yaşındaki saldırgan Yalçın K. aranıyor.

KORUMA KARARINA RAĞMEN ÖLDÜRÜLDÜ

Bir çocuk annesi Semiha P.'nin bir süre önce zanlıdan şikayetçi olduğu ve önleyici koruma kararı aldırdığı belirlendi.