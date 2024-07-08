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Kötü koku ihbarına giden polis, korkunç manzarayla karşılaştı

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Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir apartmanın birinci katından yayılan kötü kokuyla birlikte dairede ikamet eden K.T.'ye (49) ulaşamayan apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Koku bütün sokağı sardı

İtfaiye ekiplerinin yardımı ile daireye giren polis ekipleri T.'yi kanepenin kenarında hareketsiz yatar vaziyette buldu. T.'nin yaklaşık 15 gün önce öldüğü ve cesedinin çürümeye başlaması nedeniyle apartmanı koku kapladığı öğrenildi. Ekiplerin daireyi havalandırmak için camları açılması ile birlikte sokağı ağır bir koku kapladı. Olay Yeri İnceleme ekipleri özel maske ile çalışmalarını tamamladıktan sonra K.T.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerini soruşturma başlattı.

Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İHA

Etiketler antalya apartman kötü koku
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