Köy kahvehanesinde dehşet: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde kahvehaneye düzenlenen saldırıda muhtar ile amcası öldürüldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İpsala ilçesinde bağlı Kumdere köyündeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Recep T., aralarında daha önceden husumet bulunan muhtar Hüseyin K. ile amcası ve aynı zamanda kahvehaneyi işleten Hidayet K. ile tartıştı. Köylülerin araya girmeye çalıştığı olay sırasında Recep T., elinde bulunan tüfekle ateş ederek muhtar ve amcasını başlarından vurdu. Amca ve yeğen kanlar içerisinde yere yığılırken, saçmaların isabet ettiği 2 kişi de yaralandı.

Cinayet şüphelisi Recep T. olay yerinden kaçarken, köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde muhtar Hüseyin K. ve amcası Hidayet K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından İpsala Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan Recep T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA