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Köy yolunda milyonluk kaza

Köy yolunda milyonluk kaza

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yayla yolunda yaşanan milyonluk kaza görenleri şoke etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yayla yolunda milyonluk ciplerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Şarampole yuvarlanan Lamborghini içerisinde bulunan yaralıların kurtarılma anı ise kayda alındı...

MİLYONLUK ARAÇLAR KÖY YOLUNDA ÇARPIŞTI
Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Dikmen Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.F.C. idaresindeki yabancı plakalı lüks cip aynı istikamette ilerlemekte olan H.M. kontrolündeki 54 AAC 786 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu esnada karşı şeritten gelmekte olan E.K. idaresindeki Lamborghini marka lüks cip ile çarpıştı. Lüks iki cip ve bir otomobil olmak üzere toplam 3 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan Lamborghini şarampole yuvarlandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 Bölgeye ulaşan ekiplerce Lamborghini içerisinde bulunan M.M. (71), M.D. (65) ile diğer cip içerisinde bulunan D.Ş. isimli yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, milyonluk kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler kaza milyon köy yolu
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