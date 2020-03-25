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  4. 25 Mart 2020 13:40

Köyde karantina iddialarının aslı ortaya çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şahintepe köyünde koronavirüs tespit edilen bir kişi nedeniyle tüm köyün karantinaya alındığı iddia edilmişti. O iddiaların gerçeği yansıtmadığı, tedbir amaçlı köyden birkaç kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.

Köyde karantina iddialarının aslı ortaya çıktı
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Sosyal medyada  Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şahintepe köyünün tamamen karantinaya alındığı iddia edilmiş, bu paylaşım paniğe neden olmuştu. 

İstanbul'dan köyüne dönen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ancak tüm köyün bu nedenle karantinaya alınmadığı öğrenildi.

SADECE BAĞLANTILI KİŞİLER KARANTİNADA

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayanlar arasında sadece testi pozitif çıkan hasta ile bağlantılı birkaç kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Köyde giriş - çıkışların kapatılması gibi olağanüstü bir durum yaşanmıyor.

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