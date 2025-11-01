Köylülerin kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köylüler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kadıköy köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan R.Ç. (33) ile R.U. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ç. ve U. tabanca ile birbirlerine karşılıklı ateş etti. Her ikisi de vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, R.Ç.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan R.U. ise ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnceleme sonrası Ç.'ın cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA