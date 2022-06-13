Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!

Diyarbakır OSB’de bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaralananların olduğu bildirildi.

Olay, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi. Fabrikada bulunan bazı çalışanların zehirlendiği ve yaralandığı öğrenildi.

İHA