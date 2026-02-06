Kredi kartlarını boşaltan şebekeye operasyon: Gözaltılar var
''Octo'' isimli yazılımla kredi kartlarından harcama yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'octo' isimli zararlı yazılımla mağdurların kredi kartlarından harcama yaparak maddi menfaat temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada, Adana, Batman, Tokat, Diyarbakır ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
DHA
