Kreşte mide bulandıran iddialar! Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı kreşte çocuğun darp ve cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı. Mağdur çocuğun ifadesinde, ''Bir arkadaşımı sadece dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti'' dediği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan'da 2025 yılının Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Yuvamız İstanbul kreşinde çocuğun darp ve istismar edildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ö.D., E.A., E.A. ve B.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden Ö.D. daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

"Bir arkadaşımı sadece dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti"

Soruşturma kapsamında detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

Sevk yazısında, mağdur çocuk U.A.B.'nin 31 Aralık 2025'de Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesi yer aldı. Mağdur çocuğun ifadesinde, şüpheli Ö.D.'ye ilişkin "Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler söylediği belirtilirken, şüpheliler E.A., E.A. ve B.Z.'ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı", "Burnuma vurdu" gibi ifadeler söylediği kaydedildi. Sevk yazısında çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdurun yaşı ve konumu gereği öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı.

Adli görüşmeci çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunu söyledi.

Adli görüşmecinin sunduğu mütalaada mağdur çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunun belirtildiği sevk yazısında, mağdurun adli muayene raporunda cinsel iddialara ilişkin bir bulguya rastlanılmamasının olayın yaşanıp yaşanmadığına dair bir karine teşkil etmeyeceği, darp ile ilgili beyanlarıyla uyumlu olacak şekilde rapor hazırlandığı kaydedildi.

İHA

