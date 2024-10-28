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  4. Kreşte skandal içinde skandal: Hem yaktılar, hem aileyi engellediler

Kreşte skandal içinde skandal: Hem yaktılar, hem aileyi engellediler

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Adana'da özel bir kreşte üzerine kahve döküldüğü ileri sürülen 1,5 yaşındaki minik bebeğin yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanık oluşurken, kreş yetkililerinin ailenin şikayetçi olmasına engel olmaya çalıştığı da ortaya çıktı.

Adana'da kreşte üzerine kahve döküldüğü ileri sürülen 1,5 yaşındaki Aden A.'ın, yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanık oluştu. Aden A., tedavisinin ardından taburcu edildi, ailesi okul yönetiminden şikayetçi oldu.

 Olay, 25 Ekim’de Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki bir özel kreşte meydana geldi. Aslı A., kızı Aden A.’i sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Kreşte Aden A.’in üzerine kahve döküldü. Okul yönetimi Aden A.’i hastaneye götürdü. Olayın adli vaka olarak değerlendirilmesi üzerine Aden A.’in ailesine haber verildi. Hastaneye giden Aslı A., kızının yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanık olduğunu öğrendi. Aden A., tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesi ise kreş yönetiminden şikayetçi oldu.

 Adana'da özel bir kreşte üzerine kahve döküldüğü ileri sürülen 1,5 yaşındaki minik bebeğin yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanık oluşurken, kreş yetkililerinin ailenin şikayetçi olmasına engel olmaya çalıştığı da ortaya çıktı.

‘YANIKLARIN BİR FİNCAN KAHVEDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’

 Aslı A., olayda kreşin ihmali olduğunu belirterek, “Okul yönetimi, olayın merdiven boşluğunda yaşandığını, o bölgede kamera olmadığını söyledi. Yanıkların, bir fincan kahveden kaynaklandığını düşünmüyorum. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzüne krem sürerken bile derisi soyuluyor. Evladım acı çekiyor. Hastanedeyken kurum sahibi de yanımızdaydı ve şikayet dilekçemizi almaya çalıştı. Bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi.

 OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

 Okul yönetimi ise elinde Türk kahvesi fincanı olan öğretmen M.G.Ş. ile başka bir öğretmenin çarpışması nedeniyle Aden A.'in üzerine kahve döküldüğünü, çocuğun sağlığını gözeterek hastaneye götürdükleri sırada aileye haber verdiklerini, söz konusu öğretmenin iş akdine son verildiğini kaydetti. (DHA)

 

DHA

Etiketler 1.5 yaşındaki bebek özel kreş kreş
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