  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kripto parada büyük dolandırıcılık: Bitrota'nın sahibi tutuklandı

Kripto parada büyük dolandırıcılık: Bitrota'nın sahibi tutuklandı

Kripto parada büyük dolandırıcılık: Bitrota'nın sahibi tutuklandı

Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A. "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ‘Bitrota’ isimli kripto para borsası sahiplerinden Kenan A., 7 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, şüpheli Kenan A.’nın “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

 Ne olmuştu?

Kripto para borsası Bitrota'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine çok sayıda kişinin hesabın ulaşamadığı ve parasını alamadığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler tutuklama kripto para dolandırıcılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en güçlü kadınları açıklandı! Türkiye'den bir isim listede
Gördüğü bir rüyadan sonra başladığı ibadet onu bu hale getirdi
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu
IMDb listeyi paylaştı! İşte 2021'in en popüler dizileri
Tam 6 tür! Bu köpekleri besleyenler dikkat! Yasak geldi
İYİ Parti'den Abdullah Gül açıklaması
Asgari ücret pazarlığında kriz! Kadın bürokrat patronları mahvetti
Deniz Seki Photoshop’u abartınca alay konusu oldu
İkinci el araç fiyatlarında görülmemiş artış
Dünyayı sarsan katliam! 11 kişiyi diri diri yaktılar