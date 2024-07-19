  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor

Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor

Güncelleme:

Dünyada birçok sektörü etkileyen yazılım sorunu sonrası vatandaşlar ATM'lerden işlem yapamadı.

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun pek çok sektörü etkiledi. Bankaların ATM'lerinde yaşanan sorun nedeniyle para çekmek isteyenler farklı ATM'lere yönlendirildi. Bazı bankaların ATM’leri ödeme yapamadı. 

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankacılık işlemlerinde de aksama yaşanıyor. Taksim Meydanı’nda para çekmek için ATM’lerin önüne gelenler, başka ATM’lere yönlendirildi.

Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif  "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi. Bir bankamatiği denedim. Şimdi başka bir bankamatiğe gideceğim. Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır" dedi.

Yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankamatikten işlem yapamayan bir kadın ise "İlk buradan denedim ama olmadı. Hesabıma bakacaktım, para var mı diye ama bir sorun var. Bankamızla görüşmemizi söylediler" diye konuştu.

DHA

Etiketler atm bankamatik küresel kriz elektronik kriz bilişim krizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karsu Dönmez kınayı yaktı, evleniyor... Karsu Dönmez kınayı yaktı, evleniyor... Önce TOGG şimdi de bu... BYD bir yerliyi daha tehdit ediyor Önce TOGG şimdi de bu... BYD bir yerliyi daha tehdit ediyor Emeklilik sistemi değişiyor: Emeklilik yaşı, maaşı ve şartları değişecek Emeklilik sistemi değişiyor: Emeklilik yaşı, maaşı ve şartları değişecek Boş konutlara ek vergi geliyor Boş konutlara ek vergi geliyor Dünya çapında ''sistem'' arızası: Tüm işlemler durma noktasına geldi Dünya çapında ''sistem'' arızası: Tüm işlemler durma noktasına geldi Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı Arda Güler fiyatını katladı... Artık inanılır gibi değil Arda Güler fiyatını katladı... Artık inanılır gibi değil Resmen açıklandı: Türkiye'de yeni bir altın rezervi bulundu Resmen açıklandı: Türkiye'de yeni bir altın rezervi bulundu Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Husiler İsrail'in başkentini vurdu: Tel Aviv'e İHA'lı saldırı ölü ve yaralılar var Husiler İsrail'in başkentini vurdu: Tel Aviv'e İHA'lı saldırı ölü ve yaralılar var
Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı İşte yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi: O kural değişiyor İşte yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi: O kural değişiyor Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi: Zamlı maaşlar için tarih belli oldu Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi: Zamlı maaşlar için tarih belli oldu İngiltere fena karıştı: Göçmenler her yeri ateşe verdi İngiltere fena karıştı: Göçmenler her yeri ateşe verdi Canlı yayında Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Artık insanlar seni ciddiye almıyor'' Canlı yayında Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Artık insanlar seni ciddiye almıyor'' Ünlü sosyal medya fenomeni canlı yayında ölü Ünlü sosyal medya fenomeni canlı yayında ölü Dubai Prensesi Mahra ''boş ol, boş ol, boş ol'' deyip boşandı Dubai Prensesi Mahra ''boş ol, boş ol, boş ol'' deyip boşandı Piknikte ölüm kalım savaşı: Dere manzaralı başladı, suların ortasında bitti Piknikte ölüm kalım savaşı: Dere manzaralı başladı, suların ortasında bitti Mars'ta heyecan yaratan keşif: ''Çölde vaha bulmak gibi'' Mars'ta heyecan yaratan keşif: ''Çölde vaha bulmak gibi''