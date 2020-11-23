Kuaförde dehşet! Kafa derisi yandı

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, saçlarını boyatmak için kuaföre giden genç kadın hayatını şokunu yaşadı. 31 yaşındaki Selda A., geçtiğimiz günlerde İstanbul Cihangir'de bulunan bir kuaföre gitti. Saçlarının arasına gri renk yaptırmak istedi. Yaklaşık 2,5 saat süren işlem sonrası saçları istediği gibi olmadı. Turuncu renk olan saç uçları, pembe rengi almıştı.

Tekrar kuaför koltuğuna oturan genç kadın yapılan yeni uygulama sırasında yanık kokuları almaya başladı. Saçına uygulanan işlemler sonrasında ağlamaya başlayan genç kadından iddiaya göre bir de işlem ücreti alındı.

Saçlarını yandığı için ağlayan genç kadın kuaförden uzaklaşıp bir hastaneye gitti. Hastanede yapılan işlemde Selda A.'nın kafatası derisinin yandığı belirlendi. Hastaneden aldığı raporla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi olan mağdur kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

