Kübra'nın ölmeden önceki son görüntüsü kamerada

TRT 1 ekranlarındaki Bizim Köyün Kızları adlı yarışma programında ünlenen ve İstanbul'da 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Kübra E.'nin balkona koşarak geldiği ve bir anda kendisini boşluğa bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.

Kübra E.'nin ölüm anı ortaya çıktı. Uzak bir noktadan kaydedilen kamera görüntülerine göre Kübra E., İstanbul'daki 4. kattaki bir evin balkonuna koşarak çıkıyor. Arkasından Mikail Ö.’ nün koşarak tutmaya çalıştığı Kübra E., kendini bir anda boşluğa bırakıyor. Saniyeler içinde gerçekleşen olayda Kübra E., feci şekilde can verirken, gece 04.00 sıralarında kaydedilen görüntüler adeta kan dondurdu. İşte TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmada ünlenen Kübra E.'nin son anları...

KOŞARAK GELİP ATLAMIŞ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre genç kızın ölüme gittiği acı olay 29 Ocak akşamı gerçekleşti. Ev arkadaşı Ayşe Ç.’nin doğum gününü kutlamak için Esenyurt’a gidip kardeşi ve 4 arkadaşıyla bir kafede kutlama yapan Kübra E., gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü’ndeki evine döndü. Evinde arkadaşları ile saat 04.00 kadar sohbet eden Kübra E., Ayşe Ç.’nin bir yakını ile ayrıldığı sevgilisi Mehmet Emre Ş.’nin geçmişte gönül ilişkisi olduğunu öğrendi. Mehmet Emre Ş.’nin aynı ismi yeninden sosyal medyadan takip ettiğini gören Ece Ş., durumu öğrenmek istediğini söyledi. Ece Ş. ve 3 arkadaşı ile eski erkek arkadaşının evine giden Kübra E., saatler 04.30’u gösterdiği sıralarda salonda konuşmaya başladı. Ece Ş., konuşma sırasında eski erkek arkadaşına, sosyal medyada takip ettiği kadını sordu.

Milliyet'te yer alan habere göre; bu konuda yaşanan tartışma sırasında, yan odadan Brezilya uyruklu Luiza Marina Reis C. çıktı. Mehmet Emir Ş. tarafından odadan çıkmaması konusunda uyarılan Brezilyalı kadının odadan çıkmasıyla şaşkına dönen Kübra E. Mehmet Emir Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp alevlenmesi üzerine sinir krizi geçiren Kübra E. balkona doğru koştu.

Ayşe Ç.’nin erkek arkadaşı Mikail Ö. balkona doğru koşan Kübra E.’nin peşinden koşup kendisini yakalamaya çalışırken Kübra E., balkondan kendisini boşluğa bıraktı.

Mikail Ö.’ nün tutmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülürken, Kübra E. beton zemine çakılarak olay yetinde hayatını kaybetti.

Ekipler ise cinayet olabilme ihtimalini de değerlendiriyor.

(Kaynak)