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Kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı!

İstanbul Beyoğlu'nda kucağında 3-4 yaşlarında çocuk bulunan kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Kucağında çocuk olan şahıs da silahını çekerek saldırganlara karşılık verirken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 15.45 sıralarında yaşandı. Tarlabaşı Bulvarı Mis Sokakta, kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen kişiye 2 kişi silahlı saldırıda bulundu. Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi, "Kucağımda çocuk var" diye bağırdı. Daha sonra 2 kişi oldukları belirtilen saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, adı öğrenilemeyen baba ve oğlunu polis merkezine götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis sokakta 13 adet boş kovan buldu. Polisin olay sonrası başlattığı soruşturma sürüyor.

Etiketler beyoğlu silahlı saldırı
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