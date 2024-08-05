Küçük baş hayvan hırsızı çoban pavyonda yakalandı
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Adana'da 60 küçükbaş hayvanı çalarak sattığı tespit edilen bir kişi pavyonda eğlenirken yakalandı.
Adana Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çobanlık yapan R.D., 2 Ağustos'ta ismi bilinmeyen bir mağdurun 60 hayvanını çaldı. Çaldığı hayvanları Hatay Dörtyol'da satan R.D., aldığı parayı eğlenmek için kullandı.
Mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler R.D.'yi pavyona gidip eğlenirken yakaladılar. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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