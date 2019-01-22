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  4. 22 Ocak 2019 17:27

Küçük çocuk çırçır makinesine düştü

Şanlıurfa'da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine 14 yaşındaki bir çocuk düştü.

Küçük çocuk çırçır makinesine düştü
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Şanlıurfa’da pamuk tarlasında traktöre bağlı çırçır makinesine düşen Ahmet Çiftçi (14), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Zeynep Mahallesi’nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren Ahmet Çiftçi, çırçır makinesine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı. 

Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

şanlıurfa , çırçır makinesi
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