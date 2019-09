Küçük Eymen'in tutuklanan anne ve sevgilisi birbirini suçladı

İzmir'de, Eymen Sadık Durak'ı (5) öldürmekle suçlanan annesi M.D. (25) ile onun sevgilisi Serkan E.'nin (37) tutuklanmalarının ardından ifadeleri ortaya çıktı. M.D.'nin, Eymen'e şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serkan E., emniyette susma hakkını kullanırken, mahkemedeki ifadesinde sevgilisini suçladı. Eymen'in, nefes borusuna soda kaçması sonucu öldüğünü iddia eden Serkan E.'nin, "Annesi Eymen'i gömüp, saklamamızı söyledi, 'Kimseye derdimizi anlatamayız' dedi. Her planı annesi yaptı. Olaydan önce uyuşturucu kullanmıştık" dediği öğrenildi. M.D.'nin ise oğlunu Serkan E.'nin öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen M.D.'nin, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen hafta harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen anne M.D.'yi yakınlarının evinde yakaladı, küçük Eymen'i ise bulamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren M.D., ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü söyledi. M.D.'nin gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Apartman görevlilerine, annesinin kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenilen Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Polis ekipleri, anne M.D. ile sevgilisi Serkan E. ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İkili, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. M.D. ve Serkan E., dün gece çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, M.D. ve sevgilisi Serkan E.'ye ait sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli görüntüler tespit ettiği de öğrenildi.



Öte yandan Eymen'in yakınları; 2 yıl önce geçirdiği babasının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini, küçük çocuğun Raiba isimli kız kardeşiyle birlikte annesi bakamadığı için çocuk bakımevine verildiğini söyledi. Yakınlarının bu iddiaları araştırılırken, Eymen'le birlikte Rabia isminde kızın bakımevine verildiğine dair kayıt bulunamadığı öğrenildi.



'SERKAN TEHDİT EDİNCE POLİSE ANLATMADIM'

Tutuklu M.D. ile Serkan E.'nin, emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. M.D.'nin, polisteki ifadesinde, olayın 18 Ağustos'ta, Çeşme'den İzmir'e otomobille döndükleri sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi. M.D.'nin, "Tuvalet ihtiyacı için durduğumuz sırada otomobilden ayrıldım. Bu sırada otomobilden bağrışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlumun hareketsiz şekilde yattığını gördüm. Eymen'in öldüğünü anladım. Serken E., 'Susması için eliyle ağzını kapattım, kapatır kapatmaz bu hale geldi' dedi. 2 gün boyunca cesedi araçta tutup saklayacak yer aradık. Daha sonra bulduğumuz çukura koyup üzerine tuğla yığdık. Serkan beni tehdit edince de olayı polise anlatmadım" dediği öğrenildi.



'HER PLANI ANNESİ YAPTI'

M.D.'nin Eymen'e şiddet uyguladığını öne sürdüğü Serken E. ise poliste susma hakkını kullandı. Serkan E.'nin mahkemede verdiği ifadesinde ise M.D.'yi suçladığı belirtildi. Olay günü Eymen'in, otomobilde içtiği sodanın nefes borusuna kaçması sonucu öldüğünü öne süren Serken E.'nin, "Anne, Eymen'i gömüp, saklamamızı söyledi. Bana 'Kimseye derdimizi anlatamayız' dedi. Ben de korktum. Her planı annesi yaptı. Olaydan önce uyuşturucu kullanmıştık, kafamız güzeldi" dediği öğrenildi.