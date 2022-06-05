Küçük kız çocuklarını Taciz eden Afgan'dan polise ahlaksız teklif!
İstanbul Beyoğlu'nda kız çocuklarının fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu şahıs yakalanırken polise para teklif etti.
İstanbul Beyoğlu'nda kız çocuklarının etek altı fotoğraflarını çektiği iddiasıyla polis tarafından parkta yakalanarak gözaltına alınan Afgan uyruklu şahıs, polislere rüşvet teklif etti.
Yakalanan şahsın yayınlanan görüntülerinde polislere "Beni bırakın para vereyim" dediği görülürken, emniyet güçleri ise bu sözlere oldukça sinirlendi.
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