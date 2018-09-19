Küçük kızları taciz eden sapıktan pişkin ifade

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kendisini spor hocası olarak tanıtan ve okul çevrelerinde küçük çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Erman A.'nın yargılanmasına başlandı. Olaydan sonra verdiği ifadede suçunu kabul eden ve tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyen sanık, mahkemede ise suçsuz olduğunu, tacizden değil başka bir cinsel istismar suçundan arandığı için yakalandığını söyledi.



Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında iddiaya göre kendisini spor hocası olarak tanıtıp, küçük yaştaki çocukları taciz eden Erman A.'yı, teknik ve fiziki takip sonucu Çiçek Mahallesi 1637 sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve üzerinde başkası adına hazırlanmış sahte kimlik çıkan Erman A.'nın 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Ahlak Büro Amirliği'ne getirilen ve işsiz olduğu öğrenilen Erman A.'nın buradaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca Erman A.'nın arama çalışmaları sırasında belirlenen güvenlik kameralarında küçük bir kız çocuğuyla konuştuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir apartmanın girişinde küçük kıza bir şeyler söyleyen şüpheli, apartmana giriyor. Küçük kızı apartman girişine çekmeye çalıştığı tahmin edilen şüpheli, kızın uzaklaşmasının ardından peşinden giderek görüntüden kayboluyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan A. hakkında, 'Küçük yaşta çocuğa taciz' suçundan dava açıldı.







'HABERLERDEKİ KİŞİNİN FOTOĞRAFI BANA BENZEMİYOR'

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Erman A., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savunmasını yapan ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Erman A., "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ben başka bir cinsel istismar nedeniyle karakola götürüldüm. Ancak karşıma yargılama konusu olan bu olay çıktı. Ben mağdurları tanımıyorum. Kendimi jimnastik hocası olarak tanıtmış değilim. Olayla ilgili basında yer alan haberlerdeki küçük kızları taciz ettiği iddia edilen kişinin resimleri bana benzememektedir. Karakolda yapılan teşhis işlemlerini kabul etmiyorum" dedi. Karakoldaki ifadesi hatırlatılan sanık Erman A., karakolda ifade vermediğini öne sürüp, suçlamaları reddetti.



Duruşmada psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan mağdur küçük kızlar, sanığın olay günü kendisini jimnastik hocası olarak tanıttığı ve jimnastik hareketleri yapma bahanesiyle kendilerine taciz etmeye çalıştığını belirtti. Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.