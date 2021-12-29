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  4. Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın: Ekipler sevk edildi

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın: Ekipler sevk edildi

Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Gelen son dakika haberine göre; Küçükçekmece'de lastik deposunda yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki lastik deposundan yükselen alevlere müdahale ediyor.

Etiketler yangın itfaiye
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