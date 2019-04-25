Küçükçekmece'deki çocuk istismarına gizlilik kararı

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından cinsel istismara uğradı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirilirken, mahalle halkı önceki gün geceden beri protesto eylemlerine devam ediyor.

TAKSİM’DEKİ PROTESTOYA GÖZALTI

5 yaşındaki bir çocuğun cinsel saldırıya maruz kalmasını Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yaparak protesto eden Yasemin Babat Kayan isimli kadın, Taksim’de eylemin yasak olması gerekçesiyle gözaltına alındı. Beyoğlu Polis Merkezi’ne götürülen Kayan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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