Küfürlü mesaj tartışması kanlı bitti !

Manisa Turgutlu Sarıbey Mahellesi'nin eski muhtarı 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefonuna küfürlü mesaj attığını söylediği 54 yaşındaki Hüsnü Balmumcu'yu önce yeğeniyle birlikte darbetti. Ardından Demir, ruhsatlı tabancasıyla Hüsnü Balmumcu'yu vurarak öldürdü.



Manisa Turgutlu'da yaşanan küfürlü mesaj tartışması cinayetle noktalandı. Sarıbey Mahallesi eski muhtarı 65 yaşındaki Hüsnü Demir, kendisine küfürlü mesaj attığı iddiasıyla 54 yaşındaki Hüsnü Balmumcu'yla önce tartıştı ardından tabancayla vurdu. Balmumcu kurtarılamadı.

KÜFÜRLÜ MESAJ TARTIŞMASI SİLAHLA BİTTİ

Turgutlu ilçesinde Keçeciler Sokak'ta Cumartesi günü saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Hüsnü Balmumcu önceki gece Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'in telefonuna küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, çarşıda karşılaştığı Balmumcu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darbetti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti.

BALMUMCU KURTARILAMADI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanıp yere yığılan Balmumcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Balmumcu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cumartesi günü meydana gelen olay ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, işlenen cinayetin zanlısı Mustafa Demir'in yerde yatan Hüsnü Balmumcu'ya tabancasıyla ateş edip, yüzüne tekme attıktan sonra yeğeniyle birlikte otomobile binip olay yerinden kaçmaya çalıştığı ve kendisine müdahale etmek isteyen sivil polislerle çatıştığı anlar bulunuyor.

Güvenlik kamerasında yer alan kayıtlara göre, yaşanan çatışmanın ardından cinayet zanlısı Mustafa Demir ve yeğeni Döne Çakır, sivil polis ekiplerince bindikleri arabadan indirilerek gözaltına alınıyor.