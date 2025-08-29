Kulüp başkanını öldüren zanlı 300 kilometre uzakta yakalandı

İstanbul Çekmeköy'de kafede yemek yiyen Alemdağ Spor Kulübü Başkanı T.M.'yi silahla başından vurarak öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı T.M., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan T.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

T.M.'in silahlı saldırıya uğradığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M. yemek yediği sırada iş yerine giren şüpheli belinden çıkardığı silahı ateşliyor. Görüntülerde ayrıca silahlı saldırının ardından çevredekilerin kaçtığı yer alıyor.

EDİRNE'DE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli E.H., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasının ardından düzenlenen operasyonla Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı.

Olayı gören B.K., "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi.

