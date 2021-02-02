Kümese giren tilkiye insanlıktan utandıran ''ceza''!

DHA'nın haberine göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Okçular Köyü'nde kümesine giren tilkiyi yakalayan A.D., ön ayaklarından bağlayarak evinin önündeki ağaca astı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, tilkiyi kurtardı. A.D. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kardan kapanan yolu açan karla mücadele ekipleri, köyde bir evin önünde ön ayaklarından bağlanarak ağaca asılmış tilkiyi gördü.

Tilkinin sağ olduğunu gören ekipler, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen jandarma, tilkiyi asılı olduğu yerden kurtardı. Tilki yapılan kontroller sonrası doğaya bırakıldı.