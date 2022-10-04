Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı! 2 kişi tutuklandı

İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi tutuklandı. Zanlıların ilk ifadesinde, alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Çiğli'de 26 Eylül'de bir evde içki içen 1 kişi, Kur'an-I Kerim'i yırtıp ateşe verdi. Karşısındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepki çekti. Görüntülerde şüphelilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretleri de yer aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şikayetler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kuran'ı yırtan kişinin B.Ç., kameraya alan kişinin ise M.A.D. olduğu belirlendi. B.Ç. ve M.A.D., Çiğli'deki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" dedi.

TUTUKLANDILAR

Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren B.Ç. ve M.A.D. , çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.