Kur'an-ı Kerim'e hakaret edip kızını taciz etmişti! Tutuklandı

Ankara'da yaşayan Y.T.N., Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan Y.T.N., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA