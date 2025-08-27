Kur'an-ı Kerim'e hakaret edip kızını taciz etmişti! Tutuklandı

  1. Anasayfa
Ankara'da Kur'an-ı Kerim'e hakaretler içerden tavırlarda bulunna ve kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden Y.T.N., tutuklandı.

Ankara'da yaşayan Y.T.N., Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan Y.T.N., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

