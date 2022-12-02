Kuran kursunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar dehşeti!

Niğde'de bir Kuran kursunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.F.Y., indirimsiz 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde'nin kırsal kesiminde bulunan bir köye bağlı Kuran kursunda geçtiğimiz yaz aylarında, din görevlisi A.F.Y. beş yaşındaki bir çocuğu sistematik bir şekilde nitelikli cinsel istismara maruz bıraktı. Bir süre sonra çocuk yaşına uygun olmayan hareketler sergileyince çocuğun ailesi şüphelenmeye başladı. Kendi yaşıtlarının kurmaması gereken söz ve cümleleri kuran çocuğa sorular soran aile, çok geçmeden gerçeğin farkına vardı.

"AİLE, YAŞANANLARI TESADÜFEN ÖĞRENİYOR"

Çocuk, gittiği Kuran kursundaki görevli ile ilgili bilgi vermeye başlayınca çocuğun ailesi görevliye karşı dava açtı ve ilk duruşmada karar çıkmadı. İkinci duruşması görülen davada bugün karar çıktı ve fail A.F.Y. indirimsiz bir şekilde 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çocuğun ailesinin avukatı Orpen Nergiz, dava ile ilgili ayrıntıları Cumhuriyet'e anlattı.

Çocuğun beş yaşında olduğunu ve maruz bırakıldığı istismarı fark etmeden ailesiyle paylaştığını aktaran Nergiz, "Çocuk tüm bunları anlayamayacak bir yaşta. Aile, çocuğunun yaşadıklarını tesadüfen öğreniyor. Çocuk laf arasında Kuran kursundaki görevlinin adını söyleyerek yaşadıklarından kendi konuşma diliyle bahsediyor" ifadelerini kullandı.

"ŞEKER VE DONDURMA VERİRDİ 'NE KADAR AKILLI ÇOCUKSUN...' DERDİ"

Davanın son duruşmasının bugün görüldüğünü ve kararın çıktığını belirten Nergiz, failin kendisini "Neden diğer çocuklar beni şikayet etmiyor da bu çocuk ediyor?" diye savunduğunu söyledi.

Nergiz, hem Çocuk İzlem Merkezi hem de adli tıp raporlarında çocuğun nitelikli cinsel istismara uğradığının kanıtlandığını anlattı.

"DİYANET İŞLERİ'NDEN BİR GÖREVLİ BENİ ARADI VE..."

Nergiz, konuşmalarına şu şekilde son verdi:

"Burası kırsal bir kesim. Dolayısıyla haberlere çıkmadı. Bu duruşma davanın ikinci duruşması. Tüm raporlarda çocuğun nitelikli istismara uğradığı yazıyor. Fail 25 yaşında ve bu kursta bir din görevlisi. Kucağına oturtup sevme bahanesiyle çocuğu düzenli olarak istismara maruz bırakmış."



Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir kişi beni arayarak, "Yapanın bir din görevlisi olduğunu söyleme" dedi. Ben de "e nasıl oldu o zaman bu olay?" diye sordum.

Cumhuriyet