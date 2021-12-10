Kur’an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar iddiası

Erzurum’da bir Kur’an kursunda 10-11 yaşlarında 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Yerel gazeteci Sinan Özçaylak, Erzurum Valisi Okay Memiş’e olayı doğrulattığını yazdı.

Erzurum Ekspres’ten Sinan Özçaylak, internet sitesinde kaleme aldığı bir yazıda dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Özçaylak’ın yazısına göre dün akşam saatlerinde bir geldi. İhbarda, Kur’an kursunda 10-11 yaşların 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı, failin de kaçtığı söylendi. İddianın peşine düşen Özçaylak müftüye ulaştı fakat sonuç alamadı. Erzurum Valisi’ne ulaşan gazeteci iddiayı doğruladığını iddia etti.

Özçaylak’ın yazısı şöyle:

“Elim ayağım esti, böyle bir şey olabilir miydi? Önce inanamadım. Hemen yetkili, ilgili kim varsa aradım. Sesleri halleri tavırları olayın doğru olduğunu ele veriyordu. Sonra benim telefonum, bir çok kişi tarafından arandı. “ Aman bu olay duyulmasın, şehrin imajını düşün, bu tip kurumların imajını düşün kötü olur.” diyerek hatır koymak isteyenler oldu. Demek ki hepsinin haberi vardı.Kesin bilgiyi almak için sabahı zor ettim. “

“VALİ OLAYI DOĞRULADI”

“Önce müftü beye ulaşmaya çalıştım, kendisi 1001 hatim programına Cumhurbaşkanını davet etmek için Ankara’da yoğun mesai harcıyormuş ulaşamadım. Sonra Müftü yardımcılarına ulaşmak istedim, kapı duvar. Hemen Erzurum Valisi Okay Memiş’in yanında aldım soluğu. Ne acıdır ki Vali bey olayı doğruladı. Zannının kaçmak isterken Yozgat’ta yakalandığını ve güvenlik nedeniyle de Erzurum’a getirilmediğini belirterek, Hemen adı geçen kurumda görevli bir çok kişi hakkında idari soruşturma başlatarak, görevden uzaklaştırıldıkları, Cumhuriyet Savcılığının da gerekli adli işlemleri başlattığını söyledi. Sayın Valimiz de Erzurum hassasiyetiyle ‘olayın haber olmaması arzusunu ilettikten sonra yine de siz bilirsiniz.’ dedi.“

Zanlının yakalandığını duyuran Erzurum Valisi Okay Memiş, gerekli adli işlemlerin başladığını bildirdi.