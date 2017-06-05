Dışişleri'nden Katar kararı hakkında açıklama
Dışişleri'nden Katar kararı hakkında açıklama
Sahibinden.com'a soruşturma başlatılıyor
Sahibinden.com'a soruşturma başlatılıyor
Bu görüntüye kimse akıl sır erdiremedi !
Bu görüntüye kimse akıl sır erdiremedi !
CHP'den vatandaşlıktan çıkarma genelgesine tepki
CHP'den vatandaşlıktan çıkarma genelgesine tepki
Katar'a tek destek o ülkeden geldi
Katar'a tek destek o ülkeden geldi
Başbakan Yıldırım, kritik görüşmeyi iptal etti
Başbakan Yıldırım, kritik görüşmeyi iptal etti
Nihat Doğan'ın başı yine dertte ! 134 kişi şikayetçi...
Nihat Doğan'ın başı yine dertte ! 134 kişi şikayetçi...
Markofoni'den sonra bir dev daha kapanıyor
Markofoni'den sonra bir dev daha kapanıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Haziran 2017 16:25

Kuran kursunda dayak skandalı

Kastamonu'da bir Kuran kursunda öğretmenin öğrenciyi dövmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Kuran kursunda dayak skandalı
A+ A-

Kastamonu Müftülüğü Hz. Pir Kuran Kursu’nda din görevlisinin sınıfta bir öğrenciyi dövmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Hisarardı Mahallesi’ndekiHz. Pir Kuran Kursu’nda, N.Y. adlı din görevlisisınıfta bir öğrenciyi dövdü. HafızyetiştirenKuran Kursunda din görevlisinin ders çalışmadığı gerekçesiyle öğrenciyi dövmesi cep telefonuylagörüntülendi. Görüntüde din görevlisinin, "Eşek herifler, adam gibi çalışmıyorsunuz" diyerek 12-13 yaşlarındaki öğrenciye tokat attığı, öğrencinin ağladığı görüldü. Müftülük yetkilileri, kurstaki dayak olayı ile ilgili açıklama yapmadı.

öğrenci , kuran kursu , dayak