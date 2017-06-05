Kuran kursunda dayak skandalı

Kastamonu Müftülüğü Hz. Pir Kuran Kursu’nda din görevlisinin sınıfta bir öğrenciyi dövmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Hisarardı Mahallesi’ndekiHz. Pir Kuran Kursu’nda, N.Y. adlı din görevlisisınıfta bir öğrenciyi dövdü. HafızyetiştirenKuran Kursunda din görevlisinin ders çalışmadığı gerekçesiyle öğrenciyi dövmesi cep telefonuylagörüntülendi. Görüntüde din görevlisinin, "Eşek herifler, adam gibi çalışmıyorsunuz" diyerek 12-13 yaşlarındaki öğrenciye tokat attığı, öğrencinin ağladığı görüldü. Müftülük yetkilileri, kurstaki dayak olayı ile ilgili açıklama yapmadı.