Kuran kursunda istismara 226 yıl hapis istemi

Ruhsatsız işletilen dernekteki Kuran kursunda, kurs sorumlusu Ömer I., eğitmenler Hacı Serkan B. ve Tarık B.’nin kursta yatılı olarak kalan çok sayıda öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış, sanıklar tutuklanmıştı.

Kartal 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Ömer I.’nın ‘çocuklara yönelik cinsel istismar ve eziyet suçundan 67,5 yıldan 134,5 yıla kadar, Hacı Serkan B.’nin çocuklar H.R.Ö. ve Y.E.T.’ye yönelik ‘istismar’ suçundan 32 yıldan 61 yıla kadar, Tarık B.’nin ise H.R.Ö.’ye yönelik ‘istismar’ suçundan 16 yıldan 30,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Cezada artırım istendi, duruşma ertelendi

Suçun defalarca ve sistematik olarak işlendiği belirtilerek üç sanık hakkında da verilecek cezada artırım istendi.

Mahkeme, sanık avukatlarının olay yeri keşfi talebinin daha önce reddedildiğini, ret gerekçesinin halen geçerli olduğunu söyleyerek bir sonraki duruşmayı 20 Ocak 2020’ye erteledi.