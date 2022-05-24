Kur'an kursundaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı!

Şanlıurfa'da, Kur'an kursu eğitmeni Abdulhakim T., geçtiğimiz Ramazan ayında 3 çocuğu sopayla dövdüğü anlardan görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda 3 çocuğu sopa ile dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eğitmen Abdulhakim T., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Şanlıurfa Valiliğinden gündüz saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinde geçen ramazan ayında "hoş olmayan" ve "yürekleri sızlatan" görüntülerin yaşandığı, bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik güçlerinin ivedi başlatılan tahkikatın ardından şüpheli A.T'yi gözaltına aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Darbedilen 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca verilen psikososyal destek eşliğinde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edilmiştir. Kurs yeri ile ilgili inceleme başlatılmış olup olaya ilişkin adli ve idari inceleme, soruşturma devam etmektedir. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir." denilmişti.