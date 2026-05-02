  4. Kurban Bayramı'nda kurban keseceklere kritik uyarı! Kontrol etmeden sakın kurbanlık satın almayın!

2026 Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları netleşirken, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den hayati uyarılar geldi. İstanbul'da kilogram fiyatı 550 TL'yi bulan büyükbaş hayvan alışverişlerinde sahte para, yan kesicilik ve dolandırıcılık riskine karşı hangi önlemler alınmalı? Mobil denetim noktaları ve kimlik kontrolü neden kritik? Kurban ibadetini huzurla yerine getirmek için dikkat etmeniz gereken güvenlik ipuçları haberimizde.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın kurban pazarlarına yönelmesi beklenirken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hem bütçeyi hem de can güvenliğini koruyacak kritik bir açıklama yaptı. Bu yıl yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesilmesinin öngörüldüğünü belirten Palandöken, yüksek nakit trafiği nedeniyle "güvenlik" vurgusu yaptı.

Kurbanlık Fiyatlarında Son Durum: İstanbul’da Kilogram 550 TL

2026 yılı kurbanlık fiyatlarına değinen Palandöken, maliyetlerin bu yıl yükseldiğini ifade etti. Özellikle İstanbul bazında büyükbaş hayvanın kilogram fiyatının 500-550 TL bandında seyrettiğini, küçükbaş kurbanlıkların ise 25 bin TL ile 40 bin TL arasında alıcı bulduğunu belirtti. Fiyatlardaki bu artış, pazarlardaki nakit miktarını artırırken suç odaklarının da iştahını kabartıyor.

Pazarda Dolandırıcılık ve Kapkaça Karşı "Kimlik Kontrolü"

Yüksek miktarda nakit parayla yapılan alışverişlerin büyük risk taşıdığını hatırlatan TESK Başkanı, şu önlemlerin altını çizdi:

Belgeli Satıcıyı Seçin: Kurban pazarındaki esnafın kimlik belgesi ve sicil kaydının olması, alışverişin güvenilirliğini artırır.
Kimlik Kontrolü Yapın: Hayvanların emanet edildiği kişilerin veya satıcıların kimlik bilgilerini teyit etmek, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçer.
Nakit Taşırken Dikkat: Kalabalık alanlarda yan kesicilik ve kapkaç olaylarına karşı para sayma işlemini güvenli noktalarda yapın.

Mobil Denetim ve Hijyen Vurgusu

Palandöken, yerel yönetimlerin ve kolluk kuvvetlerinin denetimlerini sıkılaştırması gerektiğini savundu. Kurban pazarlarında sahte para kontrolü için mobil denetim noktalarının önemine değinen Başkan, hem sağlık hem de hijyen kontrollerinin tavizsiz uygulanması çağrısında bulundu. Vatandaşlara, kurbanlık alırken yanlarında güvenilir bir refakatçi bulundurmalarını ve kalabalık alanlarda kontrollü hareket etmelerini tavsiye etti.

