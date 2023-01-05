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Kürekle köpeği katledip serbest kalmışlardı, savcılık itiraz etti

Kürekle köpeği katledip serbest kalmışlardı, savcılık itiraz etti
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren ve hayvanı sürükleyerek götüren 2 kişiye verilen tahliye kararına itiraz etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeği kürekle vurarak öldürdüğü ve Sefa Çakmak'ın hayvanı sürükleyerek götürdüğü anlara ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Bacak ve Sefa Çakmak, sevk edildiği adliyede 'ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

 Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Başsavcılık, dün 2 sanığın tahliyesine yönelik karar için 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, savcılığın itiraz kararını değerlendirecek.

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Etiketler kürek katliam kürekle katliam köpek
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