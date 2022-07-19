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Kuru sıkı tabanca ölümüne şaka

Kuru sıkı tabanca ölümüne şaka

Samsun'da bir markette yaşanan korkunç olayda, bir kişi elindeki kuru sıkı silahı "şaka olsun" diye kendi kafasına dayayıp tetiği çekince ölümün eşiğinden döndü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’ndeki bir markette dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi ve tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti.

Kafasından yaralanan A.K. yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı.

A.K.’nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kuru sıkı tabanca kuru sıkı samsun genç şaka hastane
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