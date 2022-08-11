Kuşadası körfezinde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Körfezi İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kuşadası Körfezi, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 17.56'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 6.96 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
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